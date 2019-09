Nicht ruhen, bis der letzte Aktionär das Land verlassen hat. Gestern beim Lesen des Beitrags "Aktiensteuer soll 2021 kommen" konnte ich nur den Kopf schütteln. Und mich ärgern, dass Satire immer unverschämter wird. Wissen die nicht, dass wir eh schon eine saftige Aktiensteuer von 27,5 % auf den Differenzbetrag zwischen Ankauf und Verkauf haben, ohne Berücksichtigung von Spesen und Finanzierungskosten? Aber das war gar nicht die berüchtigte "Tagespresse", der Artikel erschien am 3.9.19 in der ehrwürdigen "Die Presse". Es dürfte sich NICHT um Satire handeln. Politiker dürften wirklich so denken. Auch unsere österreichischen, der elitäre Cirkel der Länder, die dem Aktienmarkt gerne den finalen Todesstoß versetzen ...

