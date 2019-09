LOS ANGELES, Sept. 04, 2019("Imperial Capital") gab heute bekannt, dass Timothy J. Sullivan als Managing Director und Head of U.S. Credit, verantwortlich für die Verwaltung des Fixed-Income-Verkaufs-, Handels- und Research-Geschäfts in Partnerschaft mit den globalen Strategien der Gesellschaft, in das Unternehmen eingetreten ist. Der in der Geschäftsstelle in Stamford, Connecticut, tätige Sullivan ist unter anderem für die Ausweitung des bestehenden Fixed-Income-Geschäfts von Imperial Capital über mehrere Anlageklassen hinweg verantwortlich.



"Wir waren auf der Suche nach einem etablierten Profi für den Vertrieb und Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, der unser Geschäft mit Kreditprodukten auf die nächste Stufe hebt", sagte Randy Wooster, Chief Executive Officer von Imperial Capital, LLC. "Tims umfangreiche Erfahrung sowohl in der Entwicklung als auch in der Verwaltung eines Fixed-Income-Handelsgeschäfts ist ein wertvoller Aktivposten für unsere Gesellschaft, da wir unsere Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir gehen davon aus, dass Tim unsere Bemühungen leiten wird, zusätzliche Talente für den Ausbau unseres Geschäfts zu gewinnen."

Herr Sullivan verfügt über fast 25 Jahre Branchenerfahrung und tritt nach sieben Jahren bei der Jefferies Group LLC, zuletzt als Managing Director und Head of High Yield Sales & Trading, bei Imperial Capital ein. Zuvor war er Managing Director im Bereich Credit Trading bei UBS. Vor dieser Position verbrachte Tim sechs Jahre bei Credit Suisse und davor war er zehn Jahre bei Merrill Lynch tätig. Er erwarb einen Bachelor of Science-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Cornell University.

Imperial Capital betreibt eine umfassende globale Fixed-Income-Plattform, die kundenindividuelle und einzigartige Einblicke in die gesamte Kapitalstruktur von Emittenten in Nordamerika, Europa und den Schwellenländern bietet. Das globale Team von Imperial Capital, das sich auf anspruchsvolle, hauseigene Forschung konzentriert, bietet Zugang zu Ideen, Ausführung und Liquidität in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, hochverzinslichen und notleidenden Wertpapieren, fremdfinanzierten Krediten (Leveraged Loans), hybriden Bankkapitalinstrumenten, nicht-finanziellen Hybridwerten, Handelsforderungen, privaten Sonderplatzierungen und Schuldtiteln aus Schwellenländern.

"Ich trete mit großer Begeisterung dem unternehmerischen Team von Imperial Capital bei", sagte Herr Sullivan. "Ich freue mich darauf, unsere Ziele des Fixed-Income-Wachstums verbunden mit einer sehr guten Reputation bei unseren Kunden voranzutreiben."

