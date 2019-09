Die Tilray-Aktie ist das Paradebeispiel für den Cannabis-Hype, der die Anleger vor einem Jahr regelrecht elektrisiert hat. Binnen weniger Wochen vervielfachte sich der Pot-Stock um satte 1.665 Prozent. Bei 17 Dollar an der US-Börse platziert, ging es in der Spitze auf glatt 300 Dollar nach oben. Seitdem hat die Tilray-Aktie rund 90 Prozent an Wert eingebüßt. Auch ein "Dauer-Bulle" rudert nun zurück.

