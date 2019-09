München und Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Das "49ers Fit" Fitness and Recovery Center in San José, Kalifornien, und Netpulse, der zu eGym gehörende Marktführer im Bereich digitale Fitness, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die das Workout-Erlebnis durch fortschrittliches Tracking, Analyse und personalisierte Motivation per App auf eine neue Ebene stellt.



Netpulse, einer der weltweit führenden Beratungs- und Technologieanbieter für digitale Fitness, gab heute eine Partnerschaft mit 49ers Fit zur Einführung einer App für Fitnessstudios auf der Apple Watch bekannt. Ausschlaggebend für die Entscheidung von 49ers Fit für Netpulse sind die langjährigen Erfahrungen und Erfolge des Anbieters im Bereich digitale Fitness. Ergebnis dieser Kooperation ist nun eine App, die die End-to-End-Benutzerfreundlichkeit bei Check-ins, Kursmanagement, Trainingsanalysen und mithin der langfristigen Kundenmotivation optimiert. Seit rund eineinhalb Jahren gehört Netpulse zum Münchner Sportstech-Unternehmen eGym.



Die neue App ist in die leistungsstarke eGym Cloud integriert, welche die Trainingsleistungen der Mitglieder analysiert und ihnen personalisierte Trainingspläne an die Hand gibt, um damit das Optimale aus jedem einzelnen Training herauszuholen. Mit diesem Technologie-Launch unterstreicht eGym seine einzigartige Innovationskraft und sein Bestreben, auf dem US-Markt rasch und nachhaltig zu wachsen.



"Innovationen im Bereich digitale Fitness werden die Branche weiterhin rapide verändern", betonte Alex Peacock, CEO von Netpulse. "Aufgrund ihres intuitiven Designs und ihrer Benutzeroberfläche ist die Apple Watch die ideale Plattform für uns, um eine App auf den Markt zu bringen, die das Fitness-Erlebnis durch personalisierte Betreuung, zusätzliche Motivation, Bedienkomfort und Unterstützung verändert. Die 49ers Fit App wurde von Grund auf neu entwickelt zur nahtlosen Integration in die Apple Watch und das bereits bestehende Software-Paket aus Fitnesstechnologie-Tools. Die Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen hält die Nutzer zusätzlich motiviert."



Die vollständig native, also speziell für das Betriebssystem der Apple Watch entwickelte 49ers Fit App, spiegelt das jeweilige exklusive Branding der Einrichtung wider. Sie erlaubt es Nutzern der Apple Watch, ihre Smartphones während des Workouts in ihrem Schließfach zu lassen und trotzdem über ihre Trainingsroutine, ihren Trainingsplan und ihre Fitnessziele informiert zu bleiben. Zu ihren wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:



- Vereinfachter Check-in und Kursplanung - Nutzer checken ganz

einfach per Fingertipp auf die App ins 49ers Fit ein. Sie sehen auf

der Apple Watch ihre Kurspläne, buchen diese sofort und erhalten

Kurserinnerungen.

- Effektive Planung und Nachverfolgung von Trainingseinheiten -

Nutzer verfolgen Trainingseinheiten automatisch, überwachen ihre

Herzfrequenz in Echtzeit, nutzen Trainingsvorlagen und sehen sich

Lehrvideos auf der Apple Watch an. 49ers Fit ist mit Apple GymKit

kompatiblen Kardio-Geräten ausgestattet, so dass Gym-Besucher

während des Trainings mit nur einem Fingertipp stets präzise über

ihre Workouts informiert bleiben und diese Infos mit dem

Trainingsgerät synchronisieren können.

- Ziele setzen und an Challenges im Studio und in der Apple Watch

teilnehmen - Die App ist in die Tracking-Funktionen für Workouts

der Apple Watch integriert. Dies macht es einfacher und

motivierender, an Wettbewerben teilzunehmen und zudem von

Mitglieder-Belohnungsprogrammen zu profitieren, wenn man innerhalb

oder außerhalb der Einrichtung aktiv bleibt. "Diese Brancheninnovation hat das Potenzial, das Fitness- und das Trainingserlebnis mit Apple Watch auf ein neues Niveau zu heben", betonte Mark Mastrov, Chairman von 49ers Fit. "Mit der von Netpulse entwickelten App-Technologie wird die Apple Watch zum Zentrum von 49ers Fit. Sie fördert täglich die Teilnahme, das Engagement und die Motivation, aktiver zu bleiben, ob zu Hause, auf Reisen oder im Fitnessstudio. "



"Wir sind begeistert und darüber hinaus überzeugt, dass diese neue App die Art und Weise verändern wird, wie die Branche die aufkommenden Trends bei der digitalen Fitness und der Wearable-Technologie aufgreift und so den Einzelnen zu mehr Aktivität im Alltag bewegt", so Netpulse CEO Alex Peacock weiter.



Die 49ers Fit App ist jetzt für Apple Watch Benutzer und 49ers Fit Mitglieder/App-Nutzer verfügbar. Die Markteinführung erfolgt vor der weiteren Expansion von Apple Watch zu anderen US-amerikanischen und europäischen Netpulse-Kunden bis Ende 2019 / Anfang 2020.



Informationen zu eGym



eGym (www.egym.de) ist ein weltweiter Technologieführer der Fitness- und Gesundheitsbranche. Das internationale Sports-Tech Unternehmen entwickelt modernste Konzepte zur Organisation der Trainingsfläche in Fitnessstudios und gesundheitsnahen Einrichtungen, wie z. B. physiotherapeutischen Praxen. eGym stellt seinen Kunden die komplette Infrastruktur für die digitale Wertschöpfung zur Verfügung: Intelligente vernetzte Trainingsgeräte der nächsten Generation, Cloud-basierte Software und ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Mit seinen Produkten unterstützt eGym die Betreiber von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen sowie deren Mitglieder. Die eGym Plattform liefert valide Fitness- und Gesundheitsdaten für messbaren Trainingserfolg.



Informationen zu Netpulse



Netpulse ist der führende Anbieter von mobilen Apps für Fitnessstudios. Mit Tausenden von Kunden weltweit bietet Netpulse die robusteste mobile Plattform der Fitnessbranche, um Mitglieder zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Die Netpulse-Plattform bietet fortschrittlichste mobile Funktionen und verbindet führende Wearables, Tracking-Apps und Club-Technologie zu einem nahtlosen mobilen Erlebnis. Branchenführer wie Gold's Gym, Crunch Fitness und Virgin Active nutzen die Netpulse-Plattform für ihre digitalen Angebote.



Informationen zu 49ers Fit



Fans der San Francisco 49ers und Fitnessbegeisterte aller Leistungsniveaus trainieren wie die 49ers-Spieler im Flaggschiff-Gym 49ers Fit Fitness and Recovery Center in San José, Kalifornien. Diese einzigartige Fitnesseinrichtung glänzt auf fast 3.500 Quadratmetern Grundfläche mit brandneuen, erstklassigen Kraft- und Konditionsgeräten der Marke 49ers, einer neuartigen Erholungs-Lounge, einem großen Indoor-Rasenplatz, einer vielfältigen Auswahl an Gruppen- und HIIT-Fitnesskursen im Boutique-Stil und einer Vielzahl weiterer erstklassiger Annehmlichkeiten.



