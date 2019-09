Bad Homburg (ots) - Revolution im Regal: Die erste Zahncreme mit Koffein gibt es jetzt in den Müller Drogeriemärkten. Einmal Zähneputzen mit der neuen YUZ energy boost fördert nicht nur die Mundgesundheit, sondern entspricht auch der Wirkung von einer Tasse Kaffee oder eines Energydrinks. Statt also morgens wertvolle Minuten zuhause an der Kaffeemaschine zu stehen oder sich hektisch noch an der Tanke einen Latte to go oder einen Energydrink zu besorgen, einfach nur Zähneputzen! Der innovative "Hallo-Wach"-Kick für alle Aufgeweckten ist ab sofort bundesweit bei Müller und in ausgewählten Apotheken erhältlich.



YUZ energy boost macht jetzt das alltägliche Mundpflegeritual zum überraschenden Erweckungserlebnis. Dabei wird das Koffein im Verlauf der zahnärztlich empfohlenen zweiminütigen Anwendung durch die Mundschleimhaut aufgenommen - bei der üblichen Menge von 1 bis 1,5 ml entspricht die Koffeinmenge der YUZ energy boost Zahncreme pro Anwendung ungefähr einer Tasse Kaffee oder einer Dose Energydrink. Der Kick also für alle, die morgens einen Extra-Anschub benötigen, denen die alternativen Getränke nicht schmecken oder die einfach lieber ein paar Minuten länger im Bett statt in der Küche verbringen.



Dazu richtet sich die nach Minze schmeckende neue Premium-Zahncreme mit Fluorid und weiteren bewährten Inhaltsstoffen ganz nach zahnärztlichen Ansprüchen an Kariesvorsorge und Förderung der Mundgesundheit. Dass effektive Mundhygiene und moderner Lifestyle hervorragend vereinbar sind, beweist die Innovation mit dem Geparden im Logo nicht nur durch ihr Koffein, sondern auch dadurch, dass sie vegan und frei von Laktose oder Gluten ist. Gut für die Umwelt: Die Tube ist aus zuckerrohrbasiertem Biokunststoff mit bis zu 94 Prozent Recyclingfähigkeit, und die Umverpackung stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. YUZ energy boost Zahncreme trägt deshalb sowohl das "I'm green"-Label als auch das Siegel der Non-Profit-Organisation Forest Stewardship Council (FSC).



Die YUZ energy boost Mundpflege, zu der neben der Zahncreme auch eine antibakterielle Mundspülung mit Koffein - optimal für zwischendurch und unterwegs - zählt, wird komplett in Deutschland entwickelt und hergestellt. Die Marke orientiert sich in ihrem Grundsatz an Motiven der Traditionellen Persischen Medizin, die den Menschen als Einheit begreift und auch die belebende Wirkung von Koffein schon früh erkannte.



Die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der YUZ energy boost Zahncreme, empfohlen ab 18 Jahren, liegt bei 9,95 EUR* für die 75-ml-Tube. Erhältlich ist YUZ energy boost bei Müller, in ausgewählten Apotheken und unter www.yuzoralcare.com.



Mehr zur neuen YUZ energy boost gibt es online unter www.yuzoralcare.com und www.facebook.com/yuzoralcare sowie www.instagram.com/yuzoralcare.



*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Verkaufspreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels.



Original-Content von: Dr. Kaschny HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/25171