NEW YORK (Dow Jones)--Navistar International hat im dritten Geschäftsquartal zwar weniger verdient, die Markterwartungen wurden jedoch bei Umsatz und Ergebnis übertroffen. Der Ausblick für die Auslieferungen wurde erhöht. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 9,2 Prozent auf 23,86 US-Dollar

Der Nettogewinn des Herstellers von Nutzfahrzeugen, an dem Volkswagen beteiligt ist, verringerte sich auf 156 (Vorjahr: 170) Millionen Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 1,56 (1,71) Dollar entspricht. Analysten hatten nur 1,18 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz erhöhte sich auf 3,04 (2,61) Milliarden Dollar. Am Markt wurde lediglich mit 2,9 Milliarden Dollar gerechnet.

Für das laufende Jahr erhöht das Unternehmen seine Auslieferungsprognose auf 435.000 bis 455.000 (zuvor: 425.000 bis 445.000) Einheiten von LKWs der Klassen 6 bis 8 und Bussen in den USA und Kanada. Bei der Klasse 8 werden nun Lieferungen von 295.000 bis 315.000 (290.000 bis 310.000) Einheiten erwartet. Der Umsatz soll weiterhin zwischen 11,25 und 11,75 Milliarden Dollar liegen.

September 04, 2019

