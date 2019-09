Bonn (ots) - Die SPD sucht eine neue Spitze. Drei Monate nach dem Rücktritt von Andrea Nahles starten die 17 Kandidatinnen und Kandidaten für den künftigen Parteivorsitz an diesem Mittwoch ihre Vorstellungstour durch Deutschland. Die erste von insgesamt 23 Veranstaltungen findet am Abend in Saarbrücken statt. Acht gemischte Teams und ein Einzelbewerber sollen sich in maximal zweieinhalb Stunden den Mitgliedern vorstellen. Die Abstimmung der rund 430.000 Mitglieder findet im Oktober statt. phoenix-Reporter Erhard Scherfer ist in Saarbrücken dabei und kommentiert das Geschehen.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4366314