Martin Kandziora besitzt einen 20-jährigen Erfahrungsschatz im Marketing für internationale Technologieunternehmen. Zuvor war er Vice President Marketing and Communications bei Rittal, wo er 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen arbeitete. Der Diplomingenieur mit MBA engagiert sich in verschiedenen Fachverbänden. Ralph Lolies, Geschäftsführer Panduit EMEA sagt: "Wir freuen uns, Martin bei uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...