Mal wird Bargeld aus der Kasse genommen, mal im großen Stil Überweisungen umgeleitet: Deutsche Unternehmen kostet das jährlich 225 Millionen Euro. Eine Auswertung zeigt, dass die Täter meist die eigenen Mitarbeiter sind.

Die eigenen Mitarbeiter - Führungskräfte eingeschlossen - sind eine unterschätzte Gefahr für Unternehmen in Deutschland. Das legt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) von 2400 Schadensfällen nahe. Wirtschaftskriminalität hat demnach in relevantem Umfang interne Ursachen in Unternehmen. 225 Millionen Euro Schaden entstehen deutschen Unternehmen jährlich, dabei gehen drei Viertel der Summe auf das Konto von Tätern im eigenen Haus. Sie sind außerdem für 63 Prozent der Fälle von Wirtschaftskriminalität verantwortlich.

Interne Täter erbeuten damit im Schnitt mehr als externe. Ihr Vorteil: Sie kennen Schwachstellen und Sicherheitslücken und missbrauchen ihren Vertrauensvorschuss als Mitarbeiter. "Angesichts unserer Erfahrungen müssen wir davon ausgehen, dass jedes Jahr fünf bis zehn Prozent der deutschen Unternehmen von eigenen Mitarbeitern betrogen werden", teilte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Vertrauensschadenversicherung beim GDV, Rüdiger Kirsch, mit. Im Schnitt brächten kriminelle Kollegen ihre Arbeitgeber um knapp 115.000 Euro, bevor sie aufflögen. "Externe Betrüger kommen im Schnitt gerade mal auf die Hälfte dieser Summe." Der typische Täter ist demnach männlich, älter als 40 Jahre und überdurchschnittlich gebildet. Häufig sind diese Innentäter bereits lange im Unternehmen und haben verantwortliche Positionen inne.

Warum Mitarbeiter zu Tätern werden, ist Gegenstand der Forschung von Hendrik Schneider, Jura-Professor an der Universität Leipzig. Kommen eine längere Unternehmenszugehörigkeit, bekannte Sicherheitslücken sowie zusätzlich persönliche Risikokonstellationen zusammen, ergibt sich häufig die Versuchung, Geld abzuzweigen. "So zum Beispiel, wenn der Täter meint, 'einen Extrabonus verdient zu haben' oder wenn er sich von seinem Chef gekränkt und zurückgesetzt fühlt", sagt Schneider. Auch Geldknappheit wegen einer Scheidung, einer Sucht oder eines zu kostspieligen Lebensstils könnten die Motivation sein. "Wenn diese Täter eine Gelegenheit sehen, mit wenig Aufwand ...

