Der DAX befindet sich übergeordnet noch in einem Abwärtstrend und aktuell nur in einer Aufwärtskorrektur. Diese Aufwärtskorrektur könnte im Bereich von 12.000/12.050 Punkten auslaufen. Daher ist dieser Bereich so wichtig.

Gelingt hingegen ein weiterer Anstieg über 12.050 Punkte hinaus, dürfte der DAX das nach oben offene Gap um 12.135 Punkte schließen. Sackt der DAX allerdings wieder unter 11.860 Punkte ab, ist mit einem Kursrückgang bis 11.800 und möglicherweise sogar bis 11.630 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.030 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.900, 11.860, 11.800 und 11.630 Punkten, nach oben bei 12.050 und 12.100 Punkten.

DAX unter 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.300 und 11.150 Punkte, über 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.850, 11.940 und 12.130 Punkte.

Gap um 12.135 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Big Picture

DAX unter 12.000 Punkten mit Kursrückgang bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...