Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Apple will Schuldverschreibungen und Anleihen mit sechs verschiedenen Laufzeiten von 3 bis 30 Jahren begeben. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heißt es in einem Prospekt, den der iPhone-Konzern jetzt veröffentlichte. Konkret genannt werden Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen genannt sowie die Nutzung des Geldes als Betriebskapital, für Investitionen, Zukäufe und für die Rückzahlung ausstehender Schulden, die sich per 29. Juni auf knapp 100 Milliarden Dollar beliefen.

Zum Emissionsvolumen der Schuldtitel, die zwischen 2022 und 2049 fällig werden sollen, machte Apple keine Angaben. Underwriter sind Goldman Sachs, BofA Securities und Deutsche Bank Securities. Die Apple-Aktie, die sich in den zurückliegenden drei Monaten deutlich besser entwickelte als der Dow-Jones-Index, stieg im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent.

September 04, 2019

