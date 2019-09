Gestern ging die 39. Börsianer Roadshow im Meinl am Graben in Wien zum Thema "Der langsame Tod der Zinsen" über die Bühne. So ernst das Thema ist, so zuversichtlich zeigte sich das hochkarätige Podium angesichts der konjunkturellen Eintrübung. Porr-Vorstandschef Karl-Heinz (Strauss) und Strabag-Boss Thomas (Birtel) beruhigten zudem die aufmerksamen 90 Gäste. Karl-Heinz meinte, es gebe einen so hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...