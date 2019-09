Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat ihren Ausblick auf das 2020er-EPS nach unten korrigiert.Starbucks hat seinen Ausblick auf den Gewinn je Aktie in 2020 am Mittwoch nach unten angepasst. Die Kaffeehauskette geht nun davon aus, dass das EPS-Wachstum deutlich unter den avisierten 10 Prozent liege. Analysten hatten zuvor im Durchschnitt ein Wachstum von rund 10,6 Prozent erwartet, was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...