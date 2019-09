Mladá Boleslav/Friedrichshafen (ots) -



- Premierenauftritt von SKODA auf der Fahrradmesse EUROBIKE in

Friedrichshafen

- Leichte Bedienbarkeit dank innovativer, integrierter Steuerung

von Gas und Bremse sowie 4-kW-Radnabenmotor mit Rekuperation

- Hydraulische Bremse vorne mit ABS und neues Beleuchtungskonzept

für höchste Sicherheit Mit dem Zweiradkonzept KLEMENT gibt SKODA auf der internationalen Fahrrad-Leitmesse EUROBIKE in Friedrichshafen einen Ausblick, wie sich die Marke die Zukunft von nachhaltiger Mikromobilität in modernen Metropolen vorstellt. Auf dem Messestand von BFO Mobility zeigt SKODA das vollelektrische Zweiradkonzept KLEMENT mit integriertem 4-kW-Radnabenmotor und innovativer Bedienung.



Der Radnabenmotor am Hinterrad leistet bis zu 4 kW und beschleunigt auf bis zu 45 km/h. Die beiden Lithium-Ionen-Batterien mit je 52 Zellen haben eine Kapazität von insgesamt 1.250 Wh - genug für bis zu 62 Kilometer Reichweite. Die Akkus können einfach entnommen werden und lassen sich sowohl an der Steckdose als auch per Rekuperation während der Fahrt laden. Für optimale Sicherheit ist der bis zu 45 km/h schnelle KLEMENT mit einer hydraulischen Bremse vorn mit ABS-Funktion und moderner LED-Beleuchtung ausgestattet.



In eine Serienversion des KLEMENT könnten in Zukunft noch viele weitere Ideen Eingang finden, zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme, Function on Demand oder spezielle Schaumreifen. Letztere bestehen aus Dämmmaterial, das auch bei Laufschuhen zum Einsatz kommt, und ermöglichen ein komfortables sowie geräuscharmes Fahrerlebnis.



EUROBIKE ist die weltweit wichtigste Fahrradmesse mit rund 1.400 Ausstellern. Die Messe findet in Friedrichshafen statt und öffnet ihre Hallen in diesem Jahr vom 4. bis 6. September für Fachbesucher, am 7. September ist der Publikumstag.



Auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de finden Sie weitere Informationen zum Messeauftritt des innovativen Zweiradkonzepts.



