Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE im August 2019 erfolgreich eine Kapitalerhöhung platziert und daraus rund 5 Mio. Euro frische Mittel für geplante Zukunftsinvestitionen erhalten. Insgesamt habe das Unternehmen 80.000 neue Aktien zu 64 Euro ausgegeben. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel leicht ab, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe GK im ersten Halbjahr 2019 den Umsatz um 2,5 Prozent auf 50,3 Mio. Euro gesteigert. Durch einen überproportionalen Anstieg bei den Personalkosten und wegen des Rückgangs bei den margenstarken Lizenzerlösen sei die EBIT-Marge aber auf -9,9 Prozent gefallen. Aufgrund der starken Pipeline und künftiger Vertriebschancen halte die Gesellschaft ihre Guidance für 2019 ebenso aufrecht, wie den mittelfristigen Ausblick. Demnach gehe das Unternehmen in der Mittelfristprognose unverändert von einem Umsatz von rd. 135 Mio. Euro in 2020 aus - bei 15-prozentiger EBIT-Marge im Kerngeschäft. Das Analystenteam belasse seine Schätzung daher unverändert.

Laut EQUI.TS habe das Unternehmen ein internes Effizienzverbesserungsprogramm gestartet, das noch 2019 im Ergebnis sichtbar werden solle. Bereits in der ersten Jahreshälfte seien die sonstigen Aufwendungen um 12,4 Prozent gesunken. Der bisher dynamische Mitarbeiterzuwachs werde sich zukünftig abschwächen, was die Kostenrelationen verbessere. Jedoch schaue nach Aussage der Analysten der Kapitalmarkt derzeit stark auf Quartalsergebnisse und honoriere dagegen langfristige Wachstumsziele nur in geringem Maße. Das Analystenteam sehe den zentralen Werttreiber in der erfolgreichen Internationalisierung und der wachsenden Bestandskundenzahl, die der Gesellschaft nachhaltige Skalierungspotenziale eröffne. Die Analysten ermitteln demnach ein Kursziel von 106,50 Euro (zuvor: 114,50 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".

