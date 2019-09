ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Kursminus am Vortag hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Mittwoch mit Aufschlägen beendet. Politische Entwicklungen rund um den Globus sorgten für Entspannung. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgezogen und damit eine zentrale Forderung der Demonstranten erfüllt. In Italien wurde der Weg frei für eine neue Regierungskoalition aus Fünf Sterne und Sozialdemokraten, und in Großbritannien steigt mit der Abstimmungsniederlage der Regierung die Hoffnung, dass ein No-Deal-Brexit verhindert werden kann. Dazu kommen noch gute Wirtschaftsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungsbereich. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 9.895 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,68 (zuvor: 41,86) Millionen Aktien.

Deutlich erholt von den jüngsten Verlusten zeigten sich die Uhrenproduzenten Richemont und Swatch. Mit der politischen Entspannung in Hongkong besteht die Hoffnung auf eine Erholung des wichtigen Absatzmarkts. Auch die guten chinesischen Konjunkturdaten stützten die Titel. Die Experten von Morningstar sehen nach den jüngst gesunkenen Kursen nun einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Richemont gewannen 2,5 Prozent und Swatch 2,4 Prozent.

Erholt zeigten sich auch Credit Suisse als Profiteur eines wieder gestiegenen Zinsumfelds. Da die Risikobereitschaft der Anleger wieder zunahm, wurden Anleihen gemieden, was deren Renditen steigen ließ. Niedrigzinsen sind eine Belastung für das Geschäftsmodell der Banken. Bei UBS bremsten allerdings Aussagen von Barclays. Möglicherweise müsse die Bank ihre Aktienrückkäufe einstellen, um die Kosten für den Umbau zu stemmen, so die Experten. Credit Suisse gewannen 1 Prozent, UBS fielen um 0,1 Prozent.

Swiss Re setzten ihre Gewinnstrecke fort und gewannen nochmals 0,9 Prozent. Sie profitierten von der weiteren Abschwächung des Hurrikans "Dorian". Allerdings wird der Sturm erst in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) an der Ostküste Floridas und Georgias entlangziehen und könnte erhebliche Schäden anrichten.

September 04, 2019

