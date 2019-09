Straubing (ots) - Lagarde will wie Mario Draghi weiter Politik machen, nicht nur Geldpolitik, was ihre Aufgabe wäre. Damit steht die Französin sich letztlich selbst im Weg. Während sie auf der einen Seite Instrumente fordert, um unsolide haushaltende Regierungen zur Ordnung zu rufen und zur Vorbeugung gegen künftige Krise zu motivieren, hält sie selbst auf der anderen Seite an einem System fest, bei dem die EZB jederzeit als Notkasse genutzt werden kann. Warum sollte aber beispielsweise eine italienische Regierung unpopulär sparen, wenn sie doch weiß, dass sie sich jederzeit in Frankfurt bedienen kann?



