Wer jemals grosse Fisch- oder Vogelschwärme in natura beobachten durfte, wird sich an die Stimmungsschwankungen der Börse erinnert fühlen: plötzlicher Richtungswechsel ohne sichtbare Impulse und ohne erkennbaren Grund. So und nicht anders lassen sich auf dem Parkett ähnliche Muster erkennen. Schwarmintelligenz? Eher nicht, denn der Experte weiss:Impulse gibt es zuhauf. Nur deren Wahrnehmung verändert sich. War Trump vorigen Monat noch der Auslöser für Unruhe, wirkt ein versöhnlicher Tweet wie ein Aphrodisiakum. Nächste Woche kann es schon wieder in die gegengesetzte Richtung laufen. Und damit ist auch das Wichtigste für den Herbstverlauf gesagt:Achten Sie nicht auf die Details, sondern behalten Sie den Überblick. Übertragen auf Ihr Depot: In diesem Monat sollte knallhart sondiert werden. Was sich überlebt hat, darf/muss gehen (bspw. THYSSENKRUPP und DEUTSCHE BANK), was sich anpasst, darf bleiben (RWE oder WIRECARD). Denn vor dem Hintergrund unklarer Wirtschaftsdaten werden die Märkte nach dem Offensichtlichen entscheiden, welche Titel gewinnen und welche nicht. Die klassische Asset Allokation wird daher noch wichtiger denn je. Kurz: Nur relative Stärke wird gekauft!

