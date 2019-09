Unternehmen gewinnt Spitzenkraft für strategische Führungsposition

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute die Ernennung von Deirdre Stanley zum Executive Vice President und General Counsel mit Wirkung zum 28. Oktober 2019 bekannt. Stanley ist William P. Lauder, Executive Chairman, und Fabrizio Freda, President and Chief Executive Officer, unterstellt. Sie wird Mitglied der Unternehmensleitung von Estée Lauder Companies.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190904005833/de/

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) announced today that Deirdre Stanley has been appointed Executive Vice President and General Counsel, effective October 28, 2019. (Photo: Business Wire)

Als Executive Vice President und General Counsel ist Stanley für die globale Rechtsabteilung der Estée Lauder Companies (ELC) verantwortlich. Sie fungiert außerdem als strategische Beraterin des Unternehmens und des Vorstandes von ELC bei komplexen globalen Rechtsfragen und der Weiterverfolgung der Geschäftsinteressen. In dieser wichtigen Funktion beaufsichtigt Stanley die rechtlichen Strategien, Verfahren und Praktiken auf globaler Ebene. Sie agiert als zentraler Ansprechpartner für die Führungskräfte und Unternehmensbereiche in der gesamten ELC-Organisation bei den verschiedensten Rechtsfragen, einschließlich Unternehmensstrategien, Berichtswesen, Compliance, Risikominderung, Governance und komplexen Geschäftstransaktionen. Stanley ist außerdem für die rechtliche Prüfung potenzieller Akquisitionen, Veräußerungen und Joint Ventures von ELC verantwortlich.

"Als General Counsel ist Deirdre hoch talentiert und hat sich als Führungskraft bewährt, deren globaler Geschäftssinn und rechtliches Know-how nur noch von ihren Führungsqualitäten und ihrem soliden Urteilsvermögen übertroffen werden", so William P. Lauder. "Deirdres exemplarische Erfolge bei der Leitung großer Unternehmen und in ihrer Funktion als wichtige strategische Partnerin für zahlreiche CEOs und Vorstände in einem familiengeführten, börsennotierten Unternehmen machen sie zur perfekten Kandidatin für ihre neue Aufgabe."

Vor ihrem Wechsel zu ELC war Stanley 17 Jahre lang als General Counsel für The Thomson Reuters Corporation und deren Vorgänger tätig. Nachdem Stanley sechs Jahre lang als Senior Vice President und General Counsel für The Thomson Corporation gearbeitet hatte, wurde sie 2008 im Anschluss an die Übernahme von Reuters durch Thomson zum Executive Vice President und General Counsel befördert. In dieser Position übernahm Stanley Positionen mit zunehmenden Verantwortlichkeiten, beispielsweise als Mitglied der Executive and Operating Committees von ELC, als Sekretärin des Verwaltungsrats oder als vom Unternehmen bestellte Direktorin von Refinitiv, einem Joint Venture im Bereich der Finanzmarktsdaten. Als Chief Legal Officer zeichnete Stanley für die weltweiten Rechtsangelegenheiten und Transaktionen mit Juristen in über 10 Ländern verantwortlich, einschließlich Nordamerika, Europa, Asien und zahlreichen Schwellenmärkten. In ihren Zuständigkeitsbereich fielen außerdem politische und regulatorische Angelegenheiten. Stanley leitete eine Reihe unternehmensweiter Initiativen, darunter die Einrichtung des Enterprise-Risk-Management-Programms und die Funktion als Executive Sponsor von verschiedenen Initiativen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen sowie andere integrative Initiativen.

"Deirdres außergewöhnliche Karriere ist ein Beweis für ihre Effektivität sowohl in ihrer Funktion als General Counsel auf globaler Ebene als auch in ihrer Funktion als strategische, wirtschaftliche Führungskraft für die Leitung eines globalen Unternehmens. In jeder Funktion behielt sie stets das langfristige Wachstum und die langfristige Transformation des Unternehmens im Blick", erklärte Fabrizio Freda. "Deirdres umfassendes Know-how, ihr solides Urteilsvermögen hinsichtlich geschäftlicher und juristischer Fragen und ihr fundiertes Verständnis des einzigartigen Umfeldes, in dem ELC operiert, machen Deirdre zur perfekten Besetzung für diesen Posten. In enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand, William und mir ist Deirdre eine wichtige Partnerin, um die Strategie von ELC für langfristiges, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben."

Von 1999 bis 2002 war Stanley in verschiedenen Funktionen mit wachsenden Verantwortlichkeiten für InterActiveCorp/USA Networks, Inc., jetzt IAC, tätig. In diesem Zeitraum perfektionierte sie ihre geschäftlichen und strategischen Kompetenzen, zunächst als Deputy General Counsel, und anschließend in der Doppelfunktion als Divisional General Counsel und Leiterin der Geschäftsentwicklung für den Unternehmensbereich Electronic Commerce Solutions.

Zu Beginn ihrer Karriere bei der renommierten Anwaltskanzlei Cravath, Swaine and Moore betreute Stanley die Mandanten der Kanzlei, um ihr Interesse an der geschäftlichen Seite zu verfolgen. Von 1997 bis 1999 fungierte Stanley als Associate General Counsel für die GTE Corporation, dem Vorgängerunternehmen von Verizon. In dieser Position war sie als führende Juristin für inländische Fusionen und Übernahmen zuständig.

Stanley hat die Duke University mit dem Advanced Diploma in Public Policy Studies abgeschlossen und den Abschluss Juris Doctor an der Harvard University erworben, wo sie als Mitarbeiterin der angesehenen Harvard Law Review tätig war. Zurzeit ist Stanley ein Director von Consolidated Edison, Inc. und Mitglied des Board of Trustees des Hospital for Special Surgery und der Dalton School.

Stanley löst Sara E. Moss ab, die kürzlich in die neu geschaffene Position des Vice Chairman befördert wurde.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in über 150 Ländern und Regionen unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA und Too Faced.

Sie finden eine elektronische Version dieser Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens: www.elcompanies.com.

ELC-L

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190904005833/de/

Contacts:

Investorbeziehungen:

Rainey Mancini

(212) 284-3049



Medienarbeit:

Alexandra Trower

(212) 572-4430