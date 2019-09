US-Superstar Caeleb Dressel ist der jüngste große Name, der sich zur bevorstehenden Runde der International Swimming League angemeldet hat.

Dressel, der bei den Weltmeisterschaften im Juli die Rekordzahl von acht Medaillen gewann, ist neben Nathan Adrian, Cate Campbell, Katinka Hosszu, Katie Ledecky, Florent Manaudou, Ryan Murphy, Adam Peaty, Federica Pellegrini und Sarah Sjostrom bis zur Eröffnungsveranstaltung im nächsten Monat als ISL-Botschafter dabei.

"Ich freue mich, Teil der ISL-Familie zu sein", sagte die 23-Jährige. "Ich kann den Beginn dieser neuen Veranstaltung im Oktober in Indianapolis kaum abwarten!"

ISL-Gründer Konstantin Grigorishin fügte hinzu: "Die ISL-Familie begrüßt einen der besten Schwimmer der Welt. Ich bin sicher, dass Caeleb es genießen wird, in der Liga zu schwimmen, wo er sein Können in einem einzigartigen internationalen Team-Kontext unter Beweis stellen kann. Wir freuen uns, dass er mit dabei ist."

Rund 75 Prozent aller aktuellen Olympiasieger und Weltrekordhalter werden in der ersten teambasierten Schwimmliga antreten.

Die acht Teams Cali Condors, DC Trident, Aqua Centurions, Energy Standard, LA Current, NY Breakers, Team Iron und London Roar treten in einem innovativen Format in einer regulären Saison, die von Oktober bis Dezember dauert, in Sportstätten den USA und Europa gegeneinander an.

Der Zeitplan der ISL 2019:

5. bis 6. Oktober, Indianapolis (Idiana), USA

12. bis 13. Oktober, Neapel (Italien), Europa

19. bis 20. Oktober, Dallas (Texas), USA

26. bis 27. Oktober, Budapest (Ungarn), Europa

16. bis 17. November, Washington D.C., USA

23. bis 24. November, London (UK), Europa

20. bis 21. Dezember, Las Vegas (Nevada), USA

International Swimming League

Alfred-Escher-Strasse 17, 8002 Zürich, Schweiz

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190904005861/de/

Contacts:

Marcella Gastini/ +39 011 7413070/ marcella.gastini@lapresse.it