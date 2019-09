Die VWL wird von fünf amerikanischen Fachzeitschriften dominiert. Wer in der Zunft Karriere machen will, muss hier publizieren. Wirtschaftsnobelpreisträger James Heckman warnt vor den negativen Folgen.

James Heckman, geboren 1944, wurde im Alter von 29 Jahren zum Professor an der University of Chicago berufen. Im Jahr 2000 erhielt er zusammen mit Daniel McFadden den Wirtschafts-Nobelpreis für die Entwicklung von Theorien und Methoden zur Analyse selektiver Stichproben.

WirtschaftsWoche: Professor Heckman, Sie selbst sind Co-Herausgeber des Journal of Political Economy. Passt das zu Ihrer massiven Kritik an den Top-Five-Wirtschaftsjournalen?James Heckman: Warum denn nicht? Die Herausgeber der Journale haben Macht über das Leben der Wissenschaftler. Mir war dies nie so bewusst, bis ich selbst in diese Position kam. In meinem bisherigen Leben war ich zweimal Herausgeber, einmal in den 1980iger Jahren und heute. Dabei habe ich eine vollkommene Einstellungsänderung miterlebt.

Inwiefern?Ich merke, wie viel Macht ich heute in meiner Position habe. Viele Leute wollen sich bei mir einschmeicheln, indem sie in ihren Aufsätzen meine Arbeiten zitieren. Die Leute tun alles, um in den "Top Five" zu publizieren. Ich finde das fragwürdig, um ehrlich zu sein. Manche Wissenschaftler ziehen mittlerweile nur noch Forschungsprojekte in Betracht, die das Potenzial haben, in den führenden Fachzeitschriften zu erscheinen. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass jemand zu mir sagte: "Das ist eine tolle Idee. Aber es passt nicht zu den Top Five."

Innovative Forschung wird also erschwert.Ja. Viele Autoren versuchen alles, um es den Herausgebern recht zu machen. Ich finde es zweifelhaft, dass sich der Berufsstand so sehr auf die "Top Five" fokussiert. Leute werden nur noch daran gemessen, wie viele Publikationen sie haben. Das gilt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...