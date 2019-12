Die wichtigste Industrieadresse Amerikas gerät in eine problematische Glaubwürdigkeitskrise. Nach dem Skandal um das bekannte 737-Modell gewinnt das Problem in der Auftragsentwicklung von Boeing und in den Kollateralschäden für die Zulieferr an Breite. Boeing ist die wichtigste Adresse in der amerikanischen Handelsbilanz. Somit wird die gesamte nationale Statistik durch die Entwicklung von Boeing empfindlich berührt. Raus oder rein? Ein Kauf von Boeing kommt vorerst nicht infrage.



