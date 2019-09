MISSION VIEJO, Kalifornien, Sept. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Busch PROtective USA ist stolz bekanntzugeben, dass sein Vorzeigeprodukt, der ballistische Helm AMP-1 TP, von der US-amerikanischen Drogenschutzbehörde Drug Enforcement Administration (DEA) für einen Rahmenvertrag (Blanket Purchase Agreement, BPA) mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgewählt wurde. Diese Vereinbarung gilt nicht nur für die DEA, sondern auch für andere namhafte Behörden des US-amerikanischen Justizministeriums, wie der US-amerikansichen Ermittlungsbehörde Federal Bureau of Investigation (FBI), dem United States Marshals Service (USMS) und dem Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)). Armor Express, der exklusive Vertriebspartner von Busch PROtective in Nordamerika, hat diese Ausschreibung gewonnen.



Das AMP-1 TP-Helmsystem, das insbesondere für Anwendungen im Bereich der Strafverfolgung und öffentlichen Sicherheit entwickelt wurde, hat das neue DEA-FBI Ballistic Helmet Protocol erfolgreich bestanden und erfüllt darüber hinaus bereits die Level IIIA- und VPAM-3-Standards des National Institute of Justice (NIJ). Das neue Protokoll, das 2019 herausgegeben wurde, konzentriert sich auf die ballistische Leistung in der realen Welt, einschließlich Tests bezüglich verbesserter Penetration, harter Heiß-Kalt-Bedingungen, 1-inch (2,54 cm)-Kantenschutz sowie ein signifikant beschränkter Energietransfer während eines ballistischen Ereignisses. Mit dem veralteten NIJ-Helm-Standard aus dem Jahr 1981, wurde das DEA-FBI Ballistic Helmet Protocol 2019 weitgehend von den Strafverfolgungsbehörden weltweit als neuer De-Facto-Goldstandard anerkannt.

"Dank modernster Technologie sowie umfangreicher Forschung und Entwicklung konnten wir den ballistischen Helm liefern, der die unternehmenskritischen Anforderungen der DEA, des FBI, des U.S. Marshals Service und der ATF erfüllt", so Scott Wyatt, President von Busch PROtective USA. "In Zusammenarbeit mit Armor Express haben wir uns mit zahlreichen leistungsstarken Teams getroffen, die alle einzigartige Ziele verfolgen, um ein Weltklasse-Helmsystem mit einer unübertroffenen Sicherheit zu bieten. Diese Auszeichnung stärkt den Wunsch, den Beschäftigten im Bereich der öffentlichen Sicherheit das Allerbeste zur Verfügung zu stellen und den Status Quo in Bezug auf die tolerierbare ballistische Leistung zu verbessern."

Das Busch AMP-1 TP-Helmsystem, das bereits von den U.S. Marshals, anderen US-amerikanischen Behörden und mehreren namhaften Strafverfolgungsbehörden eingesetzt wird, ist bekannt für seine überlegene ballistische Leistung, sein modulares Zubehör und die Verfügbarkeit in zahlreichen betriebsbereiten Konfigurationen. Neben seiner außergewöhnlichen Bremswirkung wurde der AMP-1 TP entwickelt, um stumpfe Traumata zu reduzieren, eine der wichtigsten Anforderungen bei jeder ballistischen Helmlösung.

Busch PROtective bietet jetzt die Leichtgewicht-Helmlösung, die DEA-FBI Ballistic Helmet Protocol-zertifiziert ist, Einsatz-konfiguriert in über 11.000 Kombinationen und speziell auf alle Bedürfnisse jeglicher Behörden zugeschnitten, wie Helmschienen, Nachtsichtbrille, schnell anzubringendes Visiersystem, Schlaufen, VELCRO und maßgeschneiderte Abdeckungen.



Über Busch PROtective

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwickelung und der Produktion von ballistischen Kopfschutzsystemen, ist Busch PROtective weltweit führend im Bereich zukunftsweisende innovative Lösungen für Kunden im Bereich der öffentlichen Sicherheit bei der Strafverfolgung, beim Strafvollzug, bei Ausschreitungen und Such- und Rettungsmaßnahmen.

