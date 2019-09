WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat dank starker SUV-Nachfrage ein weiteres deutliches Absatzplus auf dem US-Markt erzielt. Im August nahmen die Verkäufe der Stammmarke verglichen mit dem Vorjahreswert um 7,2 Prozent auf 25 505 Neuwagen zu, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Woodcliff Lake mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steigerte BMW den Absatz um 2,9 Prozent./hbr/fba

ISIN DE0005190003

AXC0330 2019-09-04/21:32