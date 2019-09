Neue Plattformintegration verbessert Datengenauigkeit und Transparenz

Workiva (NYSE:WK), der führende Cloud-Anbieter von Lösungen für vernetzte Rechnungslegung und Compliance, und BlackLine, Inc. (NASDAQ:BL), führender Anbieter von Software zur Buchhaltungsautomatisierung, geben heute die Verfügbarkeit einer Plattformintegration bekannt, die den gemeinsamen Kunden die Optimierung ihrer Finanzabschluss- und Rechnungslegungsverfahren erleichtert. Durch die Integration können Benutzer nahtlos Daten zwischen beiden Plattformen verbinden und übertragen. Die höhere Genauigkeit und Transparenz des Rechnungslegungsprozesses verringern Zeitaufwand und Risiko.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190904006020/de/

"Viele unserer Kunden verwenden BlackLine, um Bilanzabstimmungen und andere Prozesse für einen erfolgreichen Finanzabschluss zu automatisieren, bevor sie die Workiva-Plattform zur Rechnungslegung und Compliance nutzen", so Mike Rost, Vice President of Partners and Alliances, Workiva. "Mit dieser neue Integration profitieren unsere gemeinsamen Kunden von einer verbesserten Transparenz über alle Anwendungen hinweg und einem höheren Maß an Vertrauen in ihre Daten."

Die Kooperation von Workiva und BlackLine führt zwei Unternehmen zusammen, die im "Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions" von Gartner für das Jahr 2018 als Leader eingestuft wurden.*

"Tausende führende Finanz- und Buchhaltungsteams rund um den Globus haben BlackLine für ihre umfassende Kontenabstimmung und Abschlussautomatisierung sowie Workiva für eine vernetzte und vertrauenswürdige Rechnungslegung eingeführt", berichtet Michael Otto, Vice President of Global Strategic Alliances, BlackLine. "Durch die Zusammenarbeit schaffen wir einen zusätzlichen Kundenvorteil, indem wir völlig neue Maßstäbe bei Kontrolle, Transparenz und Genauigkeit setzen."

Die Datenintegration ist ab sofort verfügbar. Sie wird vom 9. bis 11. September auf der Anwenderkonferenz Workiva Amplify in Dallas sowie vom 16. bis 19. September auf der BlackLine-Anwenderkonferenz InTheBlack in Los Angeles vorgestellt.

*Workiva und BlackLine wurden beide als Leader in den "Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions" aufgenommen, John Van Decker, Christopher Iervolino, 26. Juli 2018.

Haftungsausschluss von Gartner: Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Workiva

Workiva, der führende Cloud-Anbieter vernetzter Rechnungslegungs- und Compliance-Lösungen, wird von Tausenden von Unternehmen in 180 Ländern, darunter mehr als 75 Prozent der Fortune 500-Unternehmen, sowie von Regierungsbehörden eingesetzt. Unsere Kunden haben mehr als fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und den Zeitaufwand zu verringern. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

Fordern Sie eine Workiva-Produktdemo an: www.workiva.com/request-demo

Lesen Sie im Workiva Blog: www.workiva.com/blog

Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva/

Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/Workiva

FORTUNE und FORTUNE 500 sind eingetragene Marken von Fortune Media IP Limited und werden unter Lizenz verwendet. FORTUNE und Fortune Media IP Limited sind nicht mit Workiva Inc. verbunden und unterstützen keine Produkte oder Dienstleistungen von Workiva Inc. Hinweis: Aussage wurde nicht von FORTUNE oder Fortune Media IP Limited bestätigt.

Über BlackLine

Die Cloud-basierten Lösungen von BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) automatisieren, zentralisieren und rationalisieren Finanzabschlussverfahren, konzerninterne Rechnungslegungsprozesse und andere wichtige Finanz- und Buchhaltungsvorgänge für große und mittelständische Unternehmen. BlackLine wurde entwickelt, um so gut wie alle verfügbaren Finanzlösungen, einschließlich SAP, Oracle und NetSuite, zu ergänzen. BlackLine optimiert in Echtzeit die Betriebseffizienz, Transparenz, Kontrolle und Einhaltung von Vorschriften und gewährleistet eine durchgängige Finanzabschlussverwaltung und Rechnungslegungsautomatisierung über eine einzige, zentrale Cloud-Plattform.

Mehr als 2.800 Unternehmen mit Benutzern auf der ganzen Welt setzen auf BlackLine, um die Integrität ihrer Bilanzen und das Vertrauen in ihre Finanzberichte zu sicherzustellen. BlackLine unterhält seinen Hauptsitz in Los Angeles sowie regionale Niederlassungen in London, Singapur und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com.

BlackLine-Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "möglicherweise", "werden", "sollen", "können", "erwarten", "planen", "vermuten", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "beabsichtigen", "potenziell", "würden", "fortfahren", "fortlaufend", die Negation dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen zu unseren Wachstumsplänen und -chancen.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen und Erwartungen von BlackLine und bieten keinerlei Gewährleistung, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse zum damaligen Zeitpunkt und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Wenn eines dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintritt oder sich Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten, expliziten oder impliziten Aussagen abweichen.

Diese Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategien umzusetzen, neue Kunden zu gewinnen, neue Regionen zu erschließen und neue Funktionen und Lösungen zu entwickeln, freizugeben und zu verkaufen sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in unseren sonstigen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse interpretiert werden, und Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. BlackLine verpflichtet sich nicht zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Motiven.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190904006020/de/

Contacts:

Medien:

Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com



Medien:

Ashley Dyer

BlackLine

(818) 223-9008

Ashley.dyer@blackline.com