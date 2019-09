Inmitten des weiter schwelenden Handelsstreits hat China Tesla nun eine erstaunliche Ausnahme gewährt: Einen Steuernachlass in Höhe von 10 Prozent auf Model 3, S, X und Co. Anleger reagierten erfreut auf diese Nachrichten.? China hat Tesla Befreiung von Umsatzsteuer gewährt ? Tesla auf Expansionskurs in China ? Anleger schicken Tesla-Aktie nach obenVergangene Woche erzielte Tesla eine erstaunliche Ausnahme in China. Normalerweise wird pro verkauftem Auto in China eine Kaufsteuer ...

