Wieder einmal. Und was am Ende herauskommt ist weitgehend unklar. Wahrscheinlich ein gesonderter Handelsvertrag und ein gelockertes Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU. Etwa nach dem Muster einer Assoziation. Aber kein vollkommener Austritt. Das schaffte Entspannung an allen Börsen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info