MainFirst Bank AG startet Coverage der YOC AG mit 'Outperform' Rating und einem Kursziel der YOC Aktie in Höhe von 7,50 EUR

Berlin, 05. September 2019 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) gibt heute bekannt, dass die MainFirst Bank AG, Frankfurt am Main, die Research Coverage der YOC AG aufgenommen hat. MainFirst empfiehlt nach der ersten Einschätzung die Aktie der YOC AG als "Outperform" mit einem Kursziel in Höhe von 7,50 EUR pro Aktie. Laut Mainfirst stellt die neue programmatische Werbeplattform von YOC - VIS.X - einen Unique Selling Point (USP) dar, der von keinem Wettbewerber in den Kernmärkten des Unternehmens erreicht wird. Infolge dessen sollte die YOC AG im wachsenden Markt für mobile Werbung überdurchschnittlich partizipieren und ihre Profitabilität weiter steigern. Um den vollständigen Research-Bericht zu erhalten, wenden sie sich bitte an info@mainfirst.com.

Über YOC

YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internet zu schaffen. Mit VIS.X(R), der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Werbekunden erhalten durch die Verwendung unserer Technologie die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com.

Kontakt
YOC AG
Investor Relations
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Tel.: +49-30-726162-0
ir@yoc.de
www.yoc.com