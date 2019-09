The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A2A6W3 ERSTE GR.BK. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YPEZ1 EYEMAXX R.EST.AG 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB35B9 LB.HESS.THR.CA.TIL.09A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013445335 SUEZ 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1896663579 AFR. DEV. BK 18/20 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS2013004796 EIB 19/22 FLR MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2050968333 SM.KAPPA TR. 19/27 BD01 BON EUR N

CA C4T XFRA CA00176G1028 AMP GERMAN CANNABIS GRP EQ01 EQU EUR N

CA 2REA XFRA GB00BJP0B151 CADENCE MINERALS LS -,01 EQ01 EQU EUR N

CA 1Q6 XFRA NO0010861990 PROSAFE SE EO -,10 EQ01 EQU EUR N

CA HXB2 XFRA US00901B1052 AIM IMMUNOTECH INC. EQ01 EQU EUR N