FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

M7Q7 XFRA GB00BJ1F4N75 MICRO FOCUS INTL LS-,10 0.517 EUR

XFRA DE000HSH4XR0 HCOB MZC 4 15/20 0.000 %

LIUB XFRA BMG5485F1692 LI + FUNG LTD HD-,0125 0.001 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.047 EUR

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.151 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.309 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.359 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.465 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.242 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.145 EUR

SM1 XFRA US78442P1066 SLM CORP. DL-,20 0.027 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.141 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.867 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 1.089 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.073 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.091 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.118 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.935 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.163 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.145 EUR

EDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.036 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.692 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.345 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.390 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.833 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.236 EUR

CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.318 EUR

XCRA XFRA US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32

CH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.454 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.151 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.091 EUR

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.345 EUR

BHP XFRA US0886061086 BHP GROUP ADR 2/DL-,50 1.416 EUR

NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.163 EUR

BIL1 XFRA US05545E2090 BHP GROUP (ADR)/2 1.416 EUR