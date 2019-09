FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Neue Gespräche zwischen den USA und China und weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne erfreuen die Anleger: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1 Prozent höher auf 12 145 Punkte. Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den beiden Handelsstreitparteien USA und China Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs beider Länder in Washington stattfinden. Auf der Arbeitsebene sollen "bedeutende Fortschritte" bereits Mitte September vorbereitet werden. Mit Blick auf den Brexit hatte Premier Johnson derweil vergeblich versucht, ein Gesetzesvorhaben im Unterhaus zu stoppen, das einen No-Deal-Brexit Großbritanniens verhindern soll. Da am Mittwoch auch ein Antrag Johnsons auf eine Neuwahl abgelehnt wurde, verlor seine Regierung binnen nur zwei Tagen insgesamt vier Abstimmungen.

USA: - FEST - Infolge deutlicher Kursgewinne in Asien und Europa hat die Wall Street am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder wett gemacht. Der Leitindex Dow Jones ging 0,91 Prozent höher bei 26 355,47 Punkten und damit fast auf seinem Tageshoch über die Ziellinie. Am Dienstag war er nach dem langen Wochenende etwa einen Prozent schwächer in den September gestartet.

ASIEN: - FEST - Die Hoffnung auf Fortschritte im zuletzt eskalierten Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. So soll es nun Anfang Oktober in Washington neue direkte Gespräche geben, die ab Mitte September auf Arbeitsebene vorbereitet werden. An Chinas Festlandsbörsen stieg der CSI 300 zuletzt um mehr als anderthalb Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,38 Prozent aufwärts. In Japan legte der Nikkei 225 um mehr als zwei Prozent zu.

DAX 12 025,04 0,96%

XDAX 12 046,16 0,98%

EuroSTOXX 50 3450,83 0,88%

Stoxx50 3166,47 0,75%

DJIA 26 355,47 0,91%

S&P 500 2937,78 1,08%

NASDAQ 100 7719,25 1,44%

Bund-Future 178,03 -0,36%

Euro/USD 1,1028 -0,07%

USD/Yen 106,53 0,13%

Euro/Yen 117,48 0,06%

Brent 60,62 -0,08 USD

WTI 56,15 -0,11 USD

