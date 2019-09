Biopharmazeutisches Unternehmen vereinheitlicht Qualitätsmanagement auf einer einzigen Plattform für bessere Effizienz und Compliance

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass Alvotech sich für Veeva Vault QMS entschieden hat, um Qualitätsprozesse im gesamten Unternehmen durch verbesserte Effizienz und Compliance zu optimieren. Die Einführung von Vault QMS durch Alvotech baut auf dem für die Firma erfolgreichen Einsatz von Veeva Vault QualityDocs für Dokumentenmanagement und -kontrolle auf.

Alvotech benötigte ein einfach zu bedienendes System, das manuelle Prozesse eliminiert und die Compliance unterstützt. Mit der Veeva Vault Quality Suite kann Alvotech den Overhead reduzieren und gleichzeitig Transparenz für die Qualitätsprozesse im gesamten Unternehmen schaffen. Zudem entschied sich Alvotech als schnell wachsendes Unternehmen für die Vault Quality Suite, um die Agilität und Skalierbarkeit zu erhöhen und den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden.

"Als ein Unternehmen an der vordersten Front der Fertigungstechnologie verpflichtet sich Alvotech, seinen bahnbrechenden Ansatz für die Art des Managements unserer Qualitätssysteme beizubehalten", sagte Jonas B. Hauksson, Senior Director of Quality Management bei Alvotech. "Die Vereinheitlichung von Qualitätsprozessen auf einer einzigen Cloud-Plattform wird manuelle Abläufe durch modernisierte Systeme ersetzen, die einfach zu bedienen und flexibel sind."

"Alvotech ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen kritische Geschäftsfunktionen wie das Qualitätsmanagement modernisieren", sagte Robert Gaertner, Director of Strategy für Vault Quality bei Veeva. "Veeva ist stolz darauf, mit Alvotech zusammenzuarbeiten, um dessen Qualitätsprozesse zu vereinheitlichen und die Grundlage für ein harmonisiertes Qualitätssystem zu schaffen."

Die Vault Quality Suite hilft bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und -inhalten über globale Standorte, Lieferanten, Auftragsfertiger und andere Partner hinweg, um Arbeitsabläufe für eine höhere Effizienz zu beschleunigen.

Erfahren Sie auf dem kommenden Veeva R&D Summit Europe vom 18. bis 20. Mai 2020 in Barcelona, Spanien, wie die Vault Quality Suite bei Organisationen eine Modernisierung des Qualitätsmanagements ermöglicht.

Weitere Informationen zur Veeva Vault Quality Suite finden Sie unter: veeva.com/eu/quality

Über Alvotech

Alvotech ist ein privat geführtes, voll integriertes biopharmazeutisches Spezialunternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Biosimilar-Produkte konzentriert. Alvotech ist Spezialist für die Entwicklung biogenerischer Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklung von Zelllinien bis zur kommerziellen Herstellung.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 775 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

