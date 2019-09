TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Neue Hoffnung auf ein Ende des seit Monaten währenden Handelskonflikts zwischen den USA und China befeuert am Donnerstag im späten Geschäft die Börsen in Asien und Australien. Der Optimismus beschert den Aktienmärkten der Region zusammen mit den Vortagesaufschlägen den größten Satz nach vorn seit Juni. den Ein Telefonat zwischen dem chinesischen Vizepremierminister Liu He mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie US-Finanzminister Steven Mnuchin bringt offenbar wieder Bewegung in die zuletzt festgefahrene Situation. Vertreter beider Staaten sollen ab Mitte September in "ernsthaften Verhandlungen" ein Treffen auf höherer Ebene Anfang Oktober vorbereiten, heißt es aus Verhandlungskreisen. Der chinesische Handelsminister bestätigte das geplante Treffen in Washington, das Weiße Haus laut Berichten immerhin die neuen Verhandlungen.

Abgerundet wird die positive Stimmung durch die Entwicklung in Großbritannien, wo einer harter Brexit wieder etwas unwahrscheinlicher geworden ist. Dazu gesellen sich verhalten positive Schlagzeilen zur Verfassung der US-Konjunktur. Denn die US-Wirtschaft bleibt trotz der Sorgen um die Handelspolitik nach einer Erhebung der US-Notenbank größtenteils optimistisch bei ihren Wachstumsaussichten. Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung scheinen im August und Ende Juli in bescheidenem Tempo gewachsen, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" hervorgeht.

"Die globale politische und wirtschaftliche Entwicklung hat zu einer besseren Marktstimmung geführt (...)", heißt es bei den Marktanalysten von IG. Dies lässt sich vor allem in Tokio ablesen, wo der Nikkei-225 dank einer massiven Yen-Abwertung am deutlichsten zulegt. Das Börsenbarometer steigt im späten Handel um 2,2 Prozent auf 21.098 Punkte, während der US-Dollar in der Spitze auf 106,75 Yen springt nach Wechselkursen unter 106,40 zuvor und klar unter 106 am Vortag. Aktuell geht der Greenback bei 106,55 Yen um. Die Attraktivität der japanischen Währung als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gehe zurück, heißt es im Devisenhandel.

Hongkong hinkt hinterher

In Schanghai steigt der Composite um 1,6 Prozent. Der HSI in Hongkong hinkt mit der Vortagesrally, als die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone einen großen Schritt auf die Protestierer gemacht hatte, mit plus 0,4 Prozent hinterher. Zudem merken Analysten kritisch an, dass die Forderungen der Massenproteste weit über das hinausgingen, was nun beschlossen worden sei in Hongkong. Die politisch instabile Lage dürfte sich daher kaum nachhaltig bessern.

Die Rally zieht sich in Asien quer über Sektoren hinweg. In Südkorea ziehen Samsung Electronics um über 4 Prozent an, nachdem der Elektronikriese sein lange erwartetes faltbares Mobiltelefon vorgestellt hat. In Singapur gewinnen Yangzijiang Shipbuilding nach dem Erhalt eines Großauftrages 4,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.603,10 +0,76% +16,94% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.123,72 +2,30% +5,54% 08:00 Kospi (Seoul) 2.010,49 +1,10% -1,50% 08:00 Schanghai-Comp. 3.003,44 +1,56% +20,43% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.624,25 +0,38% +2,67% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.148,02 +0,56% +2,01% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.599,08 -0,05% -5,36% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,10:10h % YTD EUR/USD 1,1027 -0,1% 1,1035 1,0988 -3,8% EUR/JPY 117,48 +0,1% 117,38 116,73 -6,6% EUR/GBP 0,9008 +0,0% 0,9006 0,9037 +0,1% GBP/USD 1,2242 -0,1% 1,2252 1,2158 -3,9% USD/JPY 106,54 +0,2% 106,38 106,24 -2,9% USD/KRW 1198,51 -0,4% 1203,69 1204,69 +7,6% USD/CNY 7,1339 -0,2% 7,1460 7,1538 +3,7% USD/CNH 7,1347 -0,2% 7,1461 7,1540 +3,8% USD/HKD 7,8398 -0,0% 7,8403 7,8388 +0,1% AUD/USD 0,6814 +0,3% 0,6796 0,6785 -3,3% NZD/USD 0,6371 +0,2% 0,6357 0,6354 -5,1% Bitcoin BTC/USD 10.582,50 -0,8% 10.663,75 10.533,92 +184,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,08 56,26 -0,3% -0,18 +16,7% Brent/ICE 60,59 60,70 -0,2% -0,11 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.544,60 1.552,60 -0,5% -8,01 +20,4% Silber (Spot) 19,40 19,55 -0,8% -0,15 +25,2% Platin (Spot) 988,00 983,50 +0,5% +4,50 +24,0% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,8% +0,02 -1,7% ===

