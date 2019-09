Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für italienische Banken. Im Schnitt kürzte er seine Prognosen für den bereinigten Gewinn in den Jahren 2019 und 2020 um 2 Prozent und für das Jahr darauf um 3 Prozent. Damit reflektiere er das niedrige Zinsumfeld./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 16:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 16:37 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-04/22:38

ISIN: IT0000072618