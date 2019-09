Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, fand im Rahmen des "Bankengipfels", einer Veranstaltung des "Handelsblatts", klare Worte zum Thema EZB und Zinssenkungen. Gesamtwirtschaftlich, so Sewing, wird eine Zinssenkung verpuffen. Sie würde die Refinanzierung der Staaten noch billiger machen, ginge aber in ihrer Wirkung an der Mehrheit der Bevölkerung völlig vorbei.

Den vollständigen Artikel lesen ...