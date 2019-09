Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern ist es dem DAX gelungen die 12.000 Punkte-Marke zu durchbrechen. Direkt zum Handelsstart stieg er darüber. Am Ende ging er mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem Handel. Schlussstand: 12.025 Zähler. Marktidee: Apple. Bei Apple richtet sich die Aufmerksamkeit aktuell auf kommenden Dienstag. Dann stellt der Konzern in seiner Keynote neue Produkte vor. Das könnte auch die Aktie beflügeln. Aus charttechnischer Sicht deutet sich ein Ausbruch bereits an. Dafür muss der Kurs allerdings erst noch einen wichtigen Widerstand überspringen.