Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Immer neue Zinstiefs stellen Sparer vor große Herausforderungen. Auf den Festgeldkonten drohen Negativzinsen, Immobilien sind teuer, Aktien volatil. Warum ETFS in diesen Zeiten eine elegante Anlagelösung sind, erklärt Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer von ComStage ETFs, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.