Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Mit Blick auf die Medikamentenkandidaten-Pipeline des Schweizer Pharmakonzerns schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie: Die Daten zum Multiple-Sklerose-Mittel Ofatumumab (OMB157) in zwei unter dem Namen Asclepios laufenden Studien seien positiv ausgefallen. Für das Schuppenflechte-Präparat Cosentyx bekräftigte er indes seine unter dem Konsens liegende Einschätzung. Details zum Mittel Entresto bei Herzinsuffizienz nannte er zugleich enttäuschend./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 01:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-09-05/08:43

ISIN: CH0012005267