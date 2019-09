Auch wenn derzeit die Aktienkurse wieder überwiegend steigen, richtig viel Grund für Optimismus ist fehl am Platz: Technisch ist Deutschland in der Rezession. Aber daran werde wohl die EZB was ändern auf der nächsten Sitzung. Andere Maßnahmen wären viel sinnvoller, sagt Burkhard Allgeier von Hauck & Aufhäuser. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/