Bern (ots) - Die Jury des Swiss Arbeitgeber Award 2019 überreichte Ende August 2019 der WKS KV Bildung den 3. Platz in der Kategorie 250-999 Mitarbeitende. Die Mitarbeitenden bewerteten die aktuelle Arbeitssituation und gaben Auskunft über ihre persönliche Einstellung zum Unternehmen.



Seit 2000 werden die besten Arbeitgeber in der grössten Benchmarking-Initiative der Schweiz ausgezeichnet. Teilnehmen können alle Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten in der Schweiz und in Liechtenstein. Von allen teilnehmenden Unternehmen werden aus vier Grössenkategorien (50 - 99, 100 - 249, 250 - 999, 1000+ Mitarbeitende) die Besten mit dem «Swiss Arbeitgeber Award»-Label ausgezeichnet. Unternehmen, die es noch nicht unter die Top-Ränge schaffen, bleiben anonym. Anhand eines wissenschaftlich fundierten und in der Praxis etablierten Fragebogens bewerten die Mitarbeitenden die organisatorischen Rahmenbedingungen und geben Auskunft über ihre persönliche Einstellung zum Unternehmen (Commitment, Zufriedenheit, Resignation, Attraktiver Arbeitgeber, Weiterempfehlungsbereitschaft). Der detaillierte Ergebnisbericht zeigt anschliessend, wie die Mitarbeitenden die aktuelle Arbeitssituation wahrnehmen und beurteilen. Aussagekräftig präsentiert der Bericht die Stärken und Schwächen im Vergleich mit den anderen Unternehmen und innerhalb der Branche.



Die WKS KV Bildung ist stolz auf den dritten Platz beim Swiss Arbeitgeber Award. «Wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern alle Rückmeldungen in die weitere strategische Arbeit einfliessen lassen. Besonders gefreut hat uns die positive Wahrnehmung zum Umgang mit Veränderungen und die Förderung der Mitarbeitenden» so Urs Hafner. «Wie viele Unternehmen sind auch wir mit der digitalen Transformation beschäftigt und versuchen uns zusammen mit den Mitarbeitenden an die geforderten Rahmenbedingungen der Arbeitswelt 4.0 anzupassen. » Die WKS KV Bildung hat ihre Bildungsangebote in den letzten Monaten erweitert. Nebst klassischen Bildungsgängen, die Handlungskompetenzen für zahlreiche Aufgaben vermitteln, hat sie eine B2B-Box entwickelt. Sie umfasst verschiedene Analysen sowie Workshops für Führungskräfte, bei denen Werte definiert, Business-Modelle entworfen, Crowd-Sourcing-Projekte lanciert und Prozesse der Ko-Kreation ins Unternehmen integriert werden. Weitere Informationen unter: www.wksbern.ch/smarteconomy



Das Bildungsunternehmen WKS KV Bildung



Mit rund 4'100 Absolventinnen und Absolventen ist die WKS KV Bildung in der Grundbildung und in der Weiterbildung Berns grösstes Bildungsunternehmen im kaufmännischen Bereich. Im Bereich Grundbildung bereitet sie Lernende auf das Qualifikationsverfahren vor. In der Weiterbildung bietet sie marktgerechte und attraktive Bildungsgänge in den Bereichen Management und Führung, Finanzen und Controlling, Personal und Soziales sowie Marketing an. Das praxisorientierte, vernetzte Handeln, der wirksame und erfolgreiche Kompetenztransfer sowie positive Bildungserlebnisse sind für die WKS KV Bildung zentral. Sie garantiert qualitativ hochstehende, stabile Bildung, die gleichzeitig den dynamischen Entwicklungen auf dem Bildungsmarkt Rechnung trägt. Dank ihrer guten wirtschaftlichen und politischen Vernetzung kann die WKS KV Bildung neue Bildungsbedürfnisse rasch erkennen und sie in ihre Angebote aufnehmen. Die Lernenden in der Grundbildung und die Teilnehmenden in der Weiterbildung erhalten somit zukunftsweisende, karrierefördernde Bildung.



Kontakt:



Christian Vifian, Direktor der WKS KV Bildung,

christian.vifian@wksbern.ch



Nicole Berner, Leitung Marketing, Kommunikation und Verkauf:

nicole.berner@wksbern.ch



www.wksbern.ch



Original-Content von: Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068847/100831840