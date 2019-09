Die Deutsche Bank hat HeidelbergCement vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft mit einem unveränderten Kursziel von 73 Euro. Das dritte Quartal des Zementherstellers sollte Investoren beruhigen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen steigender Kosten für den Kohlendioxid-Ausstoß legten die Zementpreise weiter zu. Im Jahr 2020 sollte der Dax-Konzern zudem in Nordamerika wieder besser vorankommen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-09-05/08:50

ISIN: DE0006047004