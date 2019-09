Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute 05.09.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute - Öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe 2019/2024 bis 19. September 2019 - Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. - Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 bis 13. September 2019 Aschaffenburg, den 5. September 2019 - Die 5,5%-Unternehmensanleihe 2019/2024 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPEZ1) kann ab heute gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg läuft bis zum 19. September 2019 (12.00 MESZ). Zeichnungsaufträge ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gestellt werden. Die Frist für den Umtausch der Unternehmensanleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) läuft bis zum 13. September 2019. Inhaber dieser Anleihe erhalten die Möglichkeit, im Tausch je Schuldverschreibung 2014/2020 eine Schuldverschreibung 2019/2024 zu erhalten. Des Weiteren sollen die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und ein Zusatzbetrag in bar in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden. Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Investoren gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt. Die Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren, bis einschließlich 23. September 2024. Eine erste Zinszahlung ist für den 24. September 2020 vorgesehen und erfolgt bis Laufzeitende jährlich. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board, ein Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, ist für den 24. September 2019 vorgesehen. Die Mittel der Anleihe 2019/2024 sollen überwiegend zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger Gesellschaftsdarlehen zur zügigen Umsetzung der Projektpipeline mit einem Volumen von rund 855 Mio. Euro sowie für den Start neuer Immobilienentwicklungen und die Modernisierung und den Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden. Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt. Dieser ist auf der Website www.eyemaxx.com abrufbar und kann während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden. Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Millionen Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com 