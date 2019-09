In den zurückliegenden Monaten ist die Umicore Aktie schlimm eingebrochen. Grund dafür war wohl auch der sinkende Kobalt-Preis. Dieser ist für Umicore entscheidend für die Marge im Batterie-Recycling-Geschäft (in speziellen Akkus ist Kobalt enthalten). Generell macht auch Umicore die schwächelnde Weltwirtschaft und die Krise der Automobilindustrie zu schaffen. Im April gab Umicore eine Gewinnwarung heraus. Nun deutet sich eine Kurswende an ...

