Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta005/05.09.2019/09:00) - Zwischenmitteilung für das 3. Quartal im GJ 2018/19 (1. April 2019 - 30. Juni 2019)



Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt mit heute ihre Umsatzzahlen für das 3. Quartal im GJ 2018/19 bekannt. Der Gesamtumsatz per 30. Juni 2019 beträgt TEur 28.115 (VJ TEur 26.408).



Die Umsatzsteigerung konnte vor allem im Humanbereich durch Ausweitungen der Radiologieumsätze erzielt werden. Die durch das eingeschränkte GMP Zertifikat verursachten Umsatzverluste im Bereich der Lohnproduktion konnten durch diese Mehrumsätze überkompensiert werden.



Aus den Geschäftsbereichen



Im Segment F&E gab es im 3. Quartal keine Lizenzzahlungen und somit keine ausgewiesenen Umsätze (TEur 0, VJ: TEur 2.622).



Im Humanbereich konnten wesentliche Umsätze mit Cyclolux® und Scanlux® erzielt werden. Dies führte zu einer Umsatzsteigerung auf TEur 21.621 (VJ:TEur 16.899).



Im Segment Produktion konnten alle Syntheseprodukte planmäßig ausgeliefert werden. Die Effizienz bei vorhanden Ressourcen konnte deutlich gesteigert werden und es wurde ein Umsatz in Höhe von TEur 3.413 (VJ: TEur 2.712) erzielt.



Im Veterinärbereich fällt der Umsatz im Vorjahresvergleich mit TEur 3.029 um etwa TEur 800 geringer aus (VJ: TEur 3.890 ZB1 ). Auslöser hierfür ist das eingeschränkte GMP-Zertifikat.



Ausblick Für das letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres ist es das Ziel der Gesellschaft Stabilität im Bereich Umsatz und Ertrag zu erreichen.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; direct market plus in Wien; Freiverkehr in Berlin



