Vancouver (British Columbia), 5. September 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data) freut sich bekannt zu geben, dass das Gwinnett County Department of Water Resources (das DWR) seinen Jahresvertrag mit FlowWorks Inc. hinsichtlich der Verwaltung aller Daten zur Überwachung der Abwasserkanalisation und des Niederschlags bis 2020 verlängert hat.

Wir haben das Privileg, kommunale Partner wie Gwinnett zu haben, die das Wachstum unseres Geschäfts und unserer Technologie weiterhin unterstützen, sagte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Unsere Verlängerungsrate bei Kunden beträgt 97,5 Prozent. Dies spiegelt direkt das Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie zur Überwachung und zum Schutz wichtiger Infrastrukturen wider.

Dieses regionale Gebiet von Atlanta (Georgia) umfasst 16 Gemeinden mit einer der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen in den USA, die nahezu 1.000.000 Menschen erreicht hat. Ihre Abwasserkanalisation umfasst über 3.000 Meilen an Rohren und behandelt durchschnittlich 56 Millionen Gallonen Abwasser pro Tag. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das DWR fast eine Milliarde US-Dollar in seine Infrastruktur investiert und wurde kürzlich mit dem Excellence in Environmental Engineering and Science Grand Prize für Forschung der American Academy of Environmental Engineers and Scientists ausgezeichnet.

Das DWR ist seit 2013 Kunde und nutzt FlowWorks als kostengünstiges Tool, das alle historischen und Sensordaten an einem Ort zusammenführt, sodass sie schnell analysiert, verstanden und die Ergebnisse allen Nutzern mitgeteilt werden können. Die GIS-basierte Überwachungssoftware trägt wesentlich dazu bei, Überschwemmungen zu verhindern und die Kapitalaufwendungen durch eine proaktive Wartungsplanung zu verwalten. Sie tragen zurzeit dazu bei, einige der revolutionären maschinellen Lernanwendungen von FlowWorks zu testen.

Kevin Marsh, VP of Sales von FlowWorks, sagte: Es ist großartig, mit dem fortschrittlichen Team des Gwinnett DWR zusammenzuarbeiten. Sie erkennen den Wert der FlowWorks-Plattform, die die Analyse eines komplexen Systems erheblich vereinfacht.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

