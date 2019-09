Singapur (ots/PRNewswire) - Harmony Relocation Netzwerk (https://www.harmonyrelo.com/), ein globales kooperatives Netzwerk von lokalen Umzugsunternehmen und Expatland Global Network (https://www.expatland.com/) haben heute eine weltweite Vereinbarung getroffen.



Mitglieder des Harmony Relocation Network, die über die FAIM-Zertifizierung der FIDI verfügen, haben die Möglichkeit, zusammen mit Expatland E-Teams zu leiten, um ihre Geschäfte zu entwickeln und globale Expats auf ihrem Weg ins Ausland zu unterstützen.



FIDI (https://www.fidi.org/) ist die globale Allianz professioneller internationaler Umzugs- und Relocation-Unternehmen. Die FAIM-Zertifizierung (https://www.fidi.org/quality/fidi-faim-certification) spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Standards in der internationalen Umzugs- und Relocation-Branche.



Harmony Relocation Network wurde 1992 gegründet und besteht aus über 140 Mitgliedern in 60 Ländern, die in 180 Ländern auf sechs Kontinenten arbeiten und ein gleichbleibend hohes Maß an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, lokaler Expertise und persönlichem Engagement bieten.



Das Expatland Global Network besteht aus E-Teams. Sie sind auf städtischer Ebene tätig und verfügen über grundlegende lokale Kenntnisse und Einsichten. Sie reduzieren die Komplexität und gehen auf die standortrelevanten Themen ein.



John Marcarian, Gründer des Expatland Global Network: "Wir freuen uns sehr, dass die Mitglieder des Harmony Relocation Network bei der Leitung unserer E-Teams mit uns zusammenarbeiten werden. Wir können uns darauf verlassen, dass diese Unternehmen hoch qualifiziert und weltweit anerkannt sind. Wir freuen uns sehr, mit dem Harmony Relocation Network zu kooperieren, weil wir damit sicherstellen, dass die Umzüge unserer Mitglieder von den Besten der Branche durchgeführt werden."



Paul Bernardt, Geschäftsführer des Harmony Relocation Network, kommentiert: "Das Expatland Global Network ist eine echte Innovation, die von John Marcarian entwickelt wurde. Wir glauben, dass das Expatland Global Network eine ausgezeichnete integrierte Plattform bietet, um globale Expats bei ihren Umzügen zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitglieder nun die Möglichkeit haben, mit den E-Teams von Expatland in diesem dynamischen und wachsenden Netzwerk zusammenzuarbeiten."



Der Ursprung von "Expatland"



Expatland begann als Buch, das 2015 von John Marcarian als Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen als Expat geschrieben wurde. Der Schwerpunkt lag auf der Unterstützung von Expats bei der Planung ihres Umzugs ins Ausland.



E-Teams rund um den Globus



Das Expatland-Buch war nur der Anfang. Um das Problem der fehlenden Unterstützung für potenzielle Expats zu lösen, gründete John 2018 das Expatland Global Network.



Das Netzwerk wächst rasant. Inzwischen gibt es E-Teams in mehr als 20 Städten, darunter Sydney, Melbourne, Auckland, Prag, Budapest, Hongkong, London und Singapur. Da Best-Practice-Mitglieder die Bedeutung dieses Dienstes erkennen, werden viele weitere folgen.



Unternehmen, die daran interessiert sind, einem E-Team in ihrer Stadt beizutreten, können sich an Expatland wenden: http://www.expatland.com/contact/.



