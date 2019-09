Die Aktie von PSI liegt fest im Markt. Der massive Rückgang auf dem deutschen Kurszettel hat das Papier nicht interessiert. Derzeit präsentiert sich das Softwarehaus auf der Herbstkonferenz von Equity Forum. Wie zu hören ist, laufen die Geschäfte ordentlich. Der Verlauf des Q3 schließt sich an das positive Halbjahr an, die Prognose für 2019 steht felsenfest. CEO Harald Schrimpf rechnet in diesem Jahr ...

