Wien (www.anleihencheck.de) - AT&T preiste eine Multi-Tranche Emission mit einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 6,5J, MS+75 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 10,5J, MS+105 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 20J, MS+175 BP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vonovia habe eine Dual-Tranche-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. an den Primärmarkt gebracht (Tranche A: EUR 500 Mio., 10J, MS+85 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 15J, MS+115 BP). ...

