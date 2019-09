Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für SSA-Anleihen konnten wir in unserer Coverage keine neue öffentliche EUR-Benchmarktransaktion verzeichnen, so Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Die Hansestadt Hamburg sei allerdings in der letzten Kalenderwoche bereits mit einer EUR Sub-Benchmark an den Markt gekommen - die Laufzeit bis 09/49 sei die längste ausstehende Anleihe des Landes. Eingeworben worden seien EUR 250 Mio. zu ms +15 Bp. Die Rendite habe somit bei rund 0,20% gelegen, der G-Spread gegenüber DBR 1.25% 08/15/48 sei mit +46 Bp angegeben worden. ...

