Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der unwahrscheinlicher gewordene "No-Deal-Brexit" und die Abkehr von Neuwahlen in Italien haben zu einem Anstieg der Risikobereitschaft und deutlich sinkenden Kursen am deutschen Rentenmarkt geführt, so die Analysten der Helaba.Von technischer Seite interessant, dass sich bei 179,66/67 eine Doppelspitze etabliert habe, die möglicherweise zu einer Trendumkehr führen könne. Dazu bedürfte es aber eines Kursrückgangs unter das Tief vom 23. August bei 177,48. Zuvor zeige sich eine leichte Unterstützung bei 177,74. Die Trading-Range liege zwischen 177,50 und 178,80. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...